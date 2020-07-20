憶聲電子旗下Kolin歌林品牌持續耕耘網路族群，占據2020十大網路熱議冷氣品牌之一。近日氣溫屢創新高，歌林推變頻03系列冷暖空調，拚涼夏商機，可望推升第三季業績走揚。

歌林變頻03系列冷暖空調，不只擁有四方擺葉、舒眠模式等功能，符合消費者生活需求，更搭配政府CSPF一級能效認證，節能又省電。今年甫推出的歌林全新變頻01系列，同樣獲得CSPF一級能效標章，其採用獲得國際認可的R32環保冷媒，能大幅降低二氧化碳排放量，環保節能，加上三層隔音棉設計，低噪音更安靜，及擁有能過濾空氣抑菌效果的銀離子濾網、抗氧化，延長機器壽命的藍波防鏽等功能，CP值高。

另外，消費者只要從即日起至12月31日止，購買歌林變頻03、01全系列機型，針對家用場所，只要上歌林官網登錄成功，即享全機保固由三年延長為七年，壓縮機十年保固服務，加上瑞林科技售後服務支援，全台18家據點分佈，維修安心又放心。

近日來氣溫屢創新高，如何瞬間感受舒適涼爽，又不至於太傷荷包，挑選一台節能冷氣就非常重要。歌林冷氣一向以CP值高，平價親民實惠著稱，搭配政府發送的三倍券採購使用，讓消費者輕鬆度過炎夏。

(工商 )