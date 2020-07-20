一位60多歲女性日前突然不太能說話、不能拿對東西，家人以為是中風了而到醫院求診，經醫師評估為失語症、右側肢體無力，在會診神經外科醫師之後，完整神經檢查發現這位患者的感覺與運動異常，安排了核磁共振，竟發現多處轉移性腫瘤嚴重壓迫神經，其中更有一顆約8公分大的腫瘤在左側大腦額葉處，壓迫到腦神經，才會出現那些症狀，而且原來是乳癌復發轉移所造成。

台北慈濟醫院神經外科主治醫師黃國烽表示，「轉移性腦瘤」是其他部位的癌細胞轉移到腦部所長出來的腫瘤，發生腦轉移的機率約15～30%，最常見為乳癌、肝癌、肺癌、大腸癌等四種癌症會發生腦轉移。轉移到腦部的腫瘤大多屬於癌症晚期，即便在治療中，也可能因為藥物無法通過血腦障壁，導致癌細胞於腦中快速生長；但是否會影響身體各部位功能，則要看腦中腫瘤的大小、位置、有無壓迫神經而定。

黃國烽說：「腦部有血腦障壁，可保護大腦，隔絕外來病毒或細菌。但癌細胞經血液到達腦部，將可能破壞血腦障壁，寄於腦組織間。」腦瘤必須透過影像醫學檢查診斷，若為特殊形態、多發性、出現在血液循環豐富之處的腫瘤，多有惡性可能。手術之前，神經外科醫師會透過問診、抽血、全身性影像檢查，了解是否有相關病史；若腫瘤不大，也沒有立即性生命危險，則可透過立體定位放射治療處理，但腫瘤若大於7公分或有生命危險，就建議立即手術。

但有大多數人認為開顱風險高而放棄治療，黃國烽表示，其實非多發性的腦轉移腫瘤若是有積極的治療，將有機會延長約5至10年的生命，因人而異；而且取出腫瘤之後不但能進一步切片、染色化驗，找出癌細胞的來源，更能減少因為腫瘤壓迫造成的立即性危險。不過，也不是所有腦轉移的患者皆能接受治療，必須透過醫師及早、完整性的評估，才能保障手術的安全。

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(中時新聞網)