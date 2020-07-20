美國國務院在本月9日宣布，以總金額6.2億美元（約近183億元台幣）售台灣愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，總統府和外交部當時都發聲明對美方表示感謝，但今（20）日有媒體報導稱，此案包括上至國防部長、空軍司令等軍方高層，在美方對外發布前竟全然不知情，也從未核定此案，質疑有內神通外鬼。對此，國防部也在今天上午給出回應。

針對媒體報導「制度疏漏？愛3延壽案成烏龍軍購」乙節，國防部今（20）日說明如後：

一、國防部因應軍事投資及作業維持，均完成整體預算規劃及核定權責劃分，嚴格管制相關軍購案對美提出需求等作業。「愛國者三型飛彈」採購案於93年完成建案，相關建案文件即已將技術服務及後勤維保等全壽期成本納入規劃。

二、「愛國者三型飛彈重鑑測案」係該型防空武器，依據前述當年後勤維保規劃，定期料件更換與服務之採購需求，非屬延壽案。空軍司令部透過年度與美方專案管理會議確定採購項目，並編列作業維持費納入年度預算支應。惟空軍未遵程序辦理，本部將依現有機制嚴予要求建案籌購及後勤維保程序，並研訂相關管制作法，避免類案再生。

三、本案刻由美方進行知會國會程序，目前尚未完成採購作業，後續由空軍與美方確認需求，經立法院審議並同意預算編列後，再行簽署發價書。

(中時 )