93歲「國寶歌王」文夏，去年驚爆遭看護「餵毒」，連續昏迷5天不醒，現又傳出他被送進安養院，體重更一度只剩25公斤，對此，老婆文香也親曝文夏近況。

據《三立新聞網》報導，文香透露文夏出院後，家人不知道怎麼照顧，幫傭也還沒來，就先送文夏到安養院，在那裡吃飯規律、定時定量，讓他身體狀況好轉，還開心炫耀說：「我胖了11公斤」，現已增胖到約42公斤左右。

現在文夏住安養院，1個月費用需4萬多，前陣子文夏出席活動，看起來氣色不錯，文香也透露看到文夏身體恢復良好，也感到很放心。

(中時新聞網)