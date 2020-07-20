◎昨破台北今年高溫紀錄 專家：天氣持續酷熱

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今日至23日大氣低層為偏南風，中層「太平洋高壓脊」增強，使天氣持續「晴朗酷熱」，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度的機率。

◎廢除考試院、監察院？侯：朝野若有共識 修憲解決所有爭議

立法院日前行使監察院人事同意案投票，前總統府秘書長陳菊成為第6屆監察院院長，民進黨立院黨團舉行記者會呼籲朝野共同廢考試院、監察院，對此侯友宜今（20日）表示，朝野只要有共識，讓修憲解決所有爭議。

◎工業笑氣納入管理！危害人體健康未來最高擬處無期徒刑

環保署今天把笑氣（一氧化二氮）預告為我國第一個關注化學物質，並將與經濟部、衛福部及警政機關等聯手管制，要求製造、輸入及販賣者應取得許可，未來如發現有民眾非法持有笑氣，可以毒性及關注化學物質管理法處3萬至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康最高可處無期徒刑；而違反規定網路販售，則可處平台業者最高30萬元罰鍰。

◎三倍券振興有限 6成2消費用在「這地方」

振興三倍券能否振興經濟，今有民調中心指出，有62.9％民眾表示會用三倍券支應日常生活開銷；與外界預期替代性消費的方向一致。

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