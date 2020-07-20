台灣本地蜂蜜供不應求，甚至有些假蜜商品魚目混珠，為了提升國人對國產蜂產品的了解與信任，農委會公布「蜂蜜臺灣良好農業規範（TGAP）」，讓蜂產品加入產銷履歷驗證制度的行列，目前已經有14戶業者通過驗證，取得產銷履歷驗證證書，產品貼有TAP規章可以辨識。

農委會指出，每年國內蜂蜜需求量約1萬2千公噸，因國產蜂蜜供不應求，業者每年皆從國外進口蜂蜜約4千公噸，來因應國內市場需求，若是碰到本地產量不佳，進口蜂蜜量亦隨之增加，然消費者不易從蜂蜜外觀辨識產地及其真偽。

為此，農委會特委由苗栗區農業改良場訂定蜂蜜TGAP規範，蜂農均須完成養蜂事實登錄作業，並依循蜂蜜生產的各階段作業標準流程，通過驗證及審查機制，確保蜂產品的品質安全及可追溯性，才能獲得生產履歷。消費者購買前只要掃描產銷履歷標章上的QR Code，就可以查詢到該瓶蜂蜜的逐筆生產紀錄，杜絕造假混摻的疑慮。

相關購買資訊可上農糧署網站的首頁，在民生消費資訊下的國產蜂產品專區或台灣養蜂協會網站查詢。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)