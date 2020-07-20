馬來西亞雪蘭莪（Selangor）的加影市（Kajang），一名父親懷疑16歲女兒瞞著自己，偷偷和已經離婚的前妻見面，因此等女兒返家後，用藤條毒打她，甚至用正在燃燒的香燙腳底。女兒最後不堪虐待，報警揭發父親惡行。

根據《中國報》報導，一名16歲的女學生因不堪3年多來，父親在自己每次外出返家後，便以藤條虐打自己施暴而向警方報案。警方獲報後立即派人前往女學生家中，將這名施虐的父親逮捕。

當地警方調查後表示，「受害者在其五歲時，雙親便離異，之後和嫌犯及婆婆同住；受害者於4日被嫌犯打至雙腿受傷和腳板被燙傷後，由婆婆帶往醫院治療。」另外，警方還補充說明，本月2日女學生的父親疑似懷疑她背著自己偷偷和前妻見面，才再度用藤條瘋狂抽打女學生雙腿，還用燃燒的香燙她的腳底板。

女學生哭訴因經常遭父親莫名毆打，長期以來身心受創、忍無可忍，遂在17日前往警局報案；目前警方已依照當地政府在2001年所頒布的《兒童法》第31條，將女學生的父親拘留在警局中3天，將對其進行調查。

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(中時新聞網)