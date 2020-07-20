日本央行周一揭露央行六月開會的部分紀錄，政策決策者辯論日本陷入通縮的可能危機，並且對於陷入疫情受創企業拒絕提供更大支持，讓他們陷入資不抵債情況。

隨著新冠疫情影響擴大和時間不斷延長，許多企業面臨資不抵債的破產命運，日本央行九成員委員會的部分成員指出，即使對他們提供立即的流動性支持，他們亦將面臨破產。

但部分成員指出，央行應該關注對掙扎企業注入直接資金，案是該行動應在政府選項。

一些成員表明央行腳色是在提供流動性，央行應與政府合作，並釐清雙方各自的角色。

日本央行在6月15~16日會議中對於利率政策保持不變，並對於經濟逐漸從疫情泥沼中逐步復甦的觀點，亦保持不變。但根據會議紀錄顯示，隨著疫情加深，許多成員對於日本復甦展望的前景感到低迷。

一名董事表示，疫情正在衝擊各行各業企業，如果公司破產數量一直增加，日本將陷入通貨緊縮。許多成員亦指出，如果第二波大流行發生，經濟活動可能會「嚴重地萎縮」。

除了會議紀錄的公布，日本央行周一宣布已成立一新團隊，將密切觀察央行數位貨幣，顯示目前對於無現金支付的需求增加，以及與全球同業關注數位貨幣發行的議題。該團隊將遵循央行目前數位貨幣的努力，包括與其他國家央行的協同研究。

(時報資訊)