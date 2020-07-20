國泰永續高股息ETF(00878)今（7/20）掛牌，再度改寫台股ETF歷史!開盤僅5分鐘，成交量衝破20,000張，根據統計，這已打破台股原型ETF「上市首日最大成交量」紀錄，甚至開盤不到1小時，已爆量近5萬張，衝破歷史紀錄（14039張）的3倍以上！

國泰永續高股息ETF開募後數次改寫台股ETF歷史，不僅一周內募得新台幣近68億元，受益人數更超過21,000人，成為台灣基金史上IPO金額最大的台股ETF，根據統計，當前的總受益人數更已超過歷來掛牌當月底總受益人數最多的台股ETF。市場追捧熱度可說如同 「火在燒」！

投資人為何如此追捧，究其原因，國泰投信分析表示，國泰永續高股息(00878)ETF具有三大親民特色，首先，是只要以每股15元的親民價格即可入手，其發行價是台灣歷來配息型台股ETF中最低的，造福小資族；第二，00878也是首檔季季配息台股ETF，力求為投資人打造全民季退俸；第三，00878也是台灣首檔結合ESG+高股息的ETF，因為在大波動時代下，要享受長線投資複利效果，除了永續理念外，還需再加上高股息作為雙重後盾，才更能安心抱股。

(時報資訊)