上周鎳價轉跌，但本月以來LME鎳價續漲至每公噸1.3萬美元之上，可望推升不鏽鋼仍有上漲的空間，不鏽鋼上游龍頭廠燁聯(9957)盤價已連續三個月漲價，隨著原料價格續漲，本月底前開出的8月盤價挑戰連四漲。

燁聯7月盤價續漲，熱、冷軋不鏽鋼內銷每公噸漲1,000元，外銷每公噸調升30美元。燁聯連續第三個月漲價，另一家上游廠唐榮(2035)同步連續三個月漲價，主要均為反應LME鎳價走揚，6月LME鎳價持續反彈，月均價回到每公噸1.2萬美元之上。

燁聯連續三個月調漲不銹鋼價，累計每公噸已漲4,000元，基本上是呼應全球鎳金屬行情走高。

7月LME鎳價持續走揚，LME鎳價再攻上每噸1.3萬美元之上；隨著鎳價續漲，有機會推升不鏽鋼價格續漲，不過，目前整體市場需求平平，市場買氣仍觀望。

回顧先前，隨著主要原料價格續漲，燁聯6月整體盤價開平高盤，內銷300系熱冷軋每噸漲1000元，為連續第二個月上揚。外銷部分，熱冷軋不鏽鋼產品視地區每噸價格漲0~30美元，也延續漲勢。燁聯5月盤價止跌反彈，內外銷同步調漲為半年來首見。燁聯5月內銷熱冷軋不鏽鋼產品每公噸漲2000元，外銷則視地區每噸大漲60~80美元。

第二季鎳價及不鏽鋼價開低走高，不鏽鋼主要原料鎳價走低，燁聯4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300系熱冷軋不鏽鋼產品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋產品視地區降每公噸50~80美元。

(時報資訊)