李姓男子追上對方反遭圍毆、刺傷，友人追上將他送醫。（汐止警方提供／許家寧新北傳真）

汐止車頭鹹粥為當地深夜美食，吸引不少民眾上門吃宵夜。（許家寧攝）

近期各地屢發街頭鬥毆事故，警政署昨同步展開威力掃蕩，未能壓制汐止屁孩氣焰，1名9年級李姓少年今凌晨3點多和友人載妹夜遊，吃宵夜時與另批人馬互瞪爆口角，李男單槍匹馬追上對方欲耍狠，卻反被6人痛扁、拔出利器刺傷李少背腿，囂張離去。

汐止警方表示，18歲的李姓男子昨共4男3女年輕男女相約夜遊，20日凌晨3點多飢腸轆轆至大同路一家深夜美食「車頭鹹粥」用餐，進門時與另一群準備離去的6男2女互看不順眼，雙方在門口互相嗆聲後，對方就騎乘4輛摩托車離去。

李男疑似越想越氣，狂奔至距店50公尺外的大同路與和平路口，追上正在停等紅燈的8人，出拳猛毆其中一名男騎士，隨即陷入包圍遭到拳打腳踢，其中一人拿出尖銳物品刺傷李男左背及右大腿，李男當場血流如注，倒地哀嚎，被友人送往汐止國泰急救。

警方獲報到場時眾人早已鳥獸散，李男送醫後幸生命無恙，警方調閱店內監視器，研判傷人群眾同樣為年約18至20歲左右，血氣方剛的年輕人，目前正朝傷害等罪方向偵辦，並著手鎖定犯嫌，正追查8嫌到案，並釐清凶器下落，絕不姑息街頭暴力。

(中時 )