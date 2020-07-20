美國總統川普稱極度種族歧視性的美利堅聯盟國（Confederate States of America）國旗是美南方偉大的象徵，引起爭議。

據路透社報導，川普美國當地時間周日（7月19日）在一則採訪中當被問到是否認爲美國内戰時聯盟國旗幟是否帶有冒犯性時，拒絕承認旗幟的歧視性，反稱是美國南方偉大驕傲的象徵。川普回答說要看是跟誰、是什麽時候，稱說當人們揮舞聯盟旗時，他們沒有代表種族歧視，他們只是在熱愛這面旗幟，這是言論自由。

他還強調，就像「黑人的命也是命」運動（Black Lives Matter）一樣，都是言論自由。

這不是川普第一次同情聯盟國的標識。2017年川普斥責維吉尼亞州聯盟軍將軍羅伯特·李雕像的移除。早在7月初，川普也批評某些場合禁止懸挂聯盟國旗幟的決定。

美利堅聯盟國是由11州1860年、1861年因奴役問題退出美利堅合衆國後組成的分裂國家。聯盟國的州全部支持奴役制度，與合衆國爆發内戰。聯盟國旗幟被許多白人至上主義組織、種族歧視組織和右翼組織使用。

(中時新聞網)