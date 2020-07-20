高雄前市長韓國瑜被罷免後，暫時遠離政壇休息，與韓國瑜夫婦素來交好的台中菜農林佳新近日在臉書透露，大女兒反對同學發表鄙視韓國瑜的論述，反駁據理力爭，並貼出女兒們的合照，不料，卻有不少網友留言歪樓喊，「岳父，早安、午安」，讓林佳新頗傻眼回應。

林佳新19日在臉書發文透露最近有一件事讓他很欣慰，大女兒之前對在校同學鄙視韓國瑜的聊天中，她當面說不是這樣，事後大女兒問他：「爸爸，她們為什麼要這樣說韓國瑜？」那天他沒回答，因為他要大女兒從心裡去體悟。餐後女兒與他在車上聊天，突然他有感而發地說，「女兒，妳覺得妳認識的韓國瑜、李佳芬，是外人口中的那樣嗎？」她說不是，所以她才跟同學據理力爭。

與前高雄市長韓國瑜家，交情不錯的菜農林佳新，近日曝光女兒們照片。(圖/翻攝自 林佳新 臉書)

林佳新很欣慰地說，「爸爸沒讀什麼書，也支持韓國瑜到底，為什麼？只能在妳的人生中教導妳一件事『對的事不必後悔、不必在意耳語』，從妳的眼中去判斷是非，而不是別人口中，從妳的判斷中去認識、了解與分辨。女兒回答：「爸，我知道，真的知道」。

林佳新一篇文，引來數百位網友留言，「佳新，我沒有看錯你」，更有網友歪樓喊「岳父好，早安、午安、晚安」、「女兒們真漂亮，應該像媽媽」、「女兒這麼美 你好有福報」。對於網友喊「岳父」，林佳新則在留言處回應，「你們歪樓了，導正一下好嗎」。

(中時新聞網)