從大陸A股今年以來IPO數據來看，4月以來已提高IPO速度，6月核發新股數量創下2017年9月以來新高，其中科創板提速最為明顯。整體來看今年以來A股累計有144家企業完成首發上市，比去年同期71家翻了1倍，合計募資2123億元（人民幣，下同），年增率達2.3倍之多，可預見前7月有望達到去年2532億水準，全年挑戰2010年4900億元的歷史記錄。

業內人士分析，A股行情火爆之際，高企的IPO收益可以吸引巨量資金進入股市，資金反過來又可以幫助更多企業在A股融資，隨著註冊制有序推進，「IPO牛」或還將繼續。

其中在滬深兩市IPO的118家企業，數量年增率達84.38％，合計募資1387.12 億元、年增1.3倍創下近5年同期新高。當中46家科創板上市企業占了39％，募資金額501.95億元、占比36％。

此外，透過畢馬威（KPMG）統計的資料顯示，上交所在上半年的募資總額躍升至全球第2，僅次於美國那斯達克。

金融界《數說》統計，7月以來已有25檔新股完成IPO，累計募資686億元，較去年同期的5檔、39億元，分別增長400％和1659％。尤其剛上市的中芯國際募資532億元更是其中主力軍。

(旺報 )