我駐港辦事處代理處長高銘村因拒簽「一個中國」切結書而被迫離港，陸委會說要「強力反擊」。國民黨前副祕書長蔡正元以蔡英文總統、香港特首林鄭月娥，以及港男在台殺女友逃回香港一事，形容蔡及林鄭兩個女人有如「農夫與蛇」的故事，酸嗆「陸委會還說要強力反擊，就當今年最新笑話看待吧！」

蔡正元說，有兩個女人接續登上政治舞台，一個是2016年的蔡英文，一個是2017年的林鄭月娥，初始林鄭月娥對蔡英文同為女人當家，是有英雌惜英雌的惺惺相惜，港台交往雖有檯面上的障礙，檯面下林鄭月娥能給蔡英文方便，就會盡量給予方便，港台官方來往還算順暢；但2018年的一件刑事案，卻改變了港台關係。

他說，一個香港渣男來台殺了女友，逃回香港，但是英國人留給香港的法律，卻是香港人在台灣、大陸、澳門犯罪，只要能逃回香港就一律無罪；就台灣而言，香港這條法律，無疑的傷害了台灣人最在意的「司法主權」。

蔡正元指出，林鄭月娥面對蔡英文官方的懇託，不像以前的香港特首愛理不理，很認真的研擬修法，修出符合國際法規則的法律；但林鄭月娥的修法雖符合國際法，卻被英美留在香港的間諜細胞利用港陸矛盾，成功的搧動起反送中暴動。

他說，蔡英文此時不但未幫忙林鄭月娥，反而藉機在林鄭月娥背上插上一刀，公然推波助瀾協助香港暴徒，在兩人之間演出了農夫與蛇的故事。林鄭月娥渡過了這場艱困暴亂，也看透了蔡英文，也開始反擊了，反擊的第一槍就是「港台斷交」。

蔡正元強調，台灣很少人知道，港台兩個政府是以「官方代表」，互派人員維持「官方關係」，現在因為兩個女人的恩怨情仇，港台關係從此再見不揮手，陸委會還說要「強力反擊」，就當今年最新笑話看待吧！

(中時 )