37歲王先生和大多數的上班族一樣，三餐老是在外，炸物燒烤樣樣不忌口，蔬果少得可憐，最愛吃的就是麵包及麵食、蛋類製品等。最近這十多年來，臉部及身體常莫名出現大片紅腫、突起，原來是乾癬反覆發作，看遍名醫卻無法根治。更糟的是，大便總是不成型、容易腹瀉，常吃完東西就要跑廁所，在一次透過慢性食物過敏原檢測後，竟發現有高達35項食物過敏，原來這些惱人症狀都是食物過敏惹得禍。

肝膽腸胃科醫師鄭乃源表示，王先生就是典型的腸道功能健康失衡進而影響免疫反應的例子，腸胃功能失衡可能與長期攝取慢性過敏原的食物有關。長期食物過敏會破壞腸道黏膜的功能，使得腸道黏膜出現間隙，過敏原滲漏穿過腸壁，進入各個組織器官，進而誘發過敏反應，形成過敏-發炎-滲漏-腸道失衡之間的惡性循環，連帶影響皮膚、呼吸、神經等系統，若負擔超過了臨界值，就像是一顆不定時炸彈，可能會造成不明原因的病痛或免疫機能異常紊亂。

坊間診所統計2019年1282筆慢性食物過敏檢測數據，發布了國人新十大慢性食物過敏原排行榜，前三名分別為蛋白、蛋黃及花生，第四至十名則為蜂蜜、腰果、黃豆、小麥、牛奶、鰻魚以及綠豆。

為什麼這麼普通的蛋黃、蛋白會成為造成過敏的前兩名？鄭乃源分析，原因來自於蛋的蛋白質分子比較大，若是沒有經過細嚼慢嚥或腸道微菌體不健全，就容易造成蛋白質分子消化不完全，再經由腸道黏膜間隙滲入腸道組織，就會引發過敏的連鎖反應。

而且市售含蛋製品的食物非常多，像是很容易買到的布丁、蛋糕、餅乾、冰淇淋、舒芙蕾等，都是隱藏的蛋製品衍生食物；又如近年來健身風氣盛行，一顆蛋等於一份蛋白質，取得又便利，是許多健美人士的蛋白質攝取首選，這些都大幅增加了國人接觸蛋類製品頻率，也可能因此提升了食物過敏的機率。

鄭乃源指出，食物並沒有好壞之分，但別人的營養可能是你的毒藥，每個人的過敏原都不一樣，建議應該定期做過敏原檢測，看看你對什麼食物過敏，進而避而遠之；另外，過敏食物也不是是會隨著身體狀況、環境轉變，因此，必須定期做檢測，以便了解自己當下的過敏食物。

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(中時新聞網)