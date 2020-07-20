棄生技轉績優股，台股力守平盤！

合一(4743)跌不停的跌停，短短8個交易日從高點到今天就少了260元，且本週起進入半年報公布及法說會高峰期，內資加速棄守漲多生技股及脫離基本面中小型股，上週法說會報喜的台積電持續扮演台股多頭精神領袖，即將在本週除息的玉晶光(3406)、銅箔基板廠的台光電(2383)、散熱廠的雙鴻(3324)等中高價績優電子股轉強，化解市場因合一跌不停，杏輝(1734)、中天(4128)、同泰(3321)、亞諾法(4133)、杏國(4192)等中小型股跌停引發的市場恐慌殺盤，盤中導致台股一度重挫逾百點壓力，在績優股挺身穩盤下，台股指數開高殺低後又拉高至平盤附近震盪，截至11點40分，加權股價指數12165.3點，下跌16.26點，成交量1237.95億元；OTC指數為161.92點，下跌0.93點，成交量427.19億元。

今日上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲2.23%，其次是資訊服務類股及電子通路類股，分別上漲1.93%及0.6%，表現較差者為其他電子類股、觀光類股及塑膠類股，其中其他電子類股下跌1.47%，觀光類股下跌1.14%、塑膠類股下跌0.79%；上櫃部分，表現最佳為電子零組件類股，上漲0.54%，表現最差為生醫類股，下跌2.06%。

就技術面來看，台積電法說會報喜，穩住台股多頭軍心，上週加權股價指數收盤為12181.56點，累計一週上漲107.88點，漲幅為0.89%，週K線收紅K，是連續第5週收紅K，成交值為10567.51億元，較前一週下滑，OTC指數則因生技股崩盤而收低，收盤指數為162.85點，下跌9.05點，跌幅為5.26%，週K線收黑K，是連續四週紅K後首度轉黑，成交值為3688.30億元，較前一週下滑；今天台股指數一度因合一跌停引發中小型股急殺而大跌逾百點，但隨後績優電子股挺身而出，台股指數拉升至平盤附近；由於台股及美股開始進入財報及法說公布高峰期，沒有基本面或財報不佳超漲中小型股面臨股價修正壓力，台股指數短線震盪恐加劇，所幸台股均線呈現多頭排列，台積等績優股轉強，有利指數表現，在各期均線維持多頭排列格局，且整體資金行情可望延續下，預估本週台股指數將在12200點上下200點震盪整理。

分析師表示，台股資金行情氣氛在上週開始出現轉變，內資追捧的強勢股如：IC設計、生技及投機股出現爆量收黑留長上影線，尤其是生技股，合一怎麼上怎麼下，連日跌停引發漲多生技股大崩盤，由於進入半年報公布及法說會旺季，資金開始棄守脫離基本面的個股，轉向半年報表現亮眼且下半年業績看旺，如：台積電等，或是股價整理已久、本益比偏低個股，這種投機股修正，資金轉向台積電等基本面業績股領軍的走勢，反而更有利於台股指數再向上攻堅。

儘管近期歐美疫情復發的疑慮，壓抑加權指數震盪整理，不過仍穩守於10日線之上，無礙整體多頭格局，考量台積電法說報喜，未來展望良好，給股市吃下定心丸；加上全球央行與政府持續救市，市場資金充沛，且目前各期均線多頭排列，建議持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群，並避開籌碼凌亂，且股價已嚴重偏離基本面中小型股。

台積電法說會報喜，帆宣(6196)主要客戶為台積電、ASML等，受惠台積電資本支出攀升，晶圓代工廠在南科廠3期於6月開廠後，重新加速對機台的拉貨之外，後續4-6期亦帶來廠務工程的潛在商機，而寶山、竹南亦有研發中心和後段封測廠建產需求，在ASML部分，EUV機台上半年已出貨7台，預計全年出貨35台，帆宣為EUV設備子系統模組代工廠，長期受惠ASML製程重要地位，預估2021年每股盈餘為6.86元；譜瑞(4966)今年第3季雖然部分高階筆電的需求放緩，但預期Apple新款NB、Tablet將開始拉貨，且譜瑞的Retimer也將正式出貨，而Intel將在今年第4季推出支援PCIe 4.0規格的伺服器新平台，2021年換機潮啟動，譜瑞的時序控制器亦可望放量，預估出貨量可望由2020年的900萬顆增加至2021年的2500萬顆。

(時報資訊)