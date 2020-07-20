皇田(9951)上半年營收19.2億元，年減33.5％，主要疫情先後影響大陸及北美地區，導致生產基地產能受限，不過，歐美地區已經開始復工，法人估計下半年營收將逐月爬升至第4季旺季來臨，全年營收衰退約2成。

第1季大陸地區受到疫情導致封城，天窗遮陽簾及遮物簾等產品在大陸銷售比重降至33％，北美為40％、歐洲17％，也因為大陸銷售疲弱，首季營收10.5億元，稅後淨利0.73億元，年減29.5％及49.08％，每股獲利0.97元。

第2季大陸出貨逐漸恢復正常，但輪到歐美封城，墨西哥廠4、5月停工，第2季營收只有8.7億元低於第1季，年減也達到38.1％。但5月起歐美復工，營收4月底落底，5月反彈，6月回升到3億元以上，來到3.48億元，是2月疫情爆發以來最高。

由於大陸新車銷售6月汽車銷量達到12％，連兩個月超過10％年成長，第2季整體汽車銷售也由第1季負42％轉為正成長10％，顯示政策補貼刺激消費者信心回溫，皇田在日系品牌客戶拉貨動能挹注下，營收及獲利將持續回升。墨西哥2019年正式小幅獲利，但今年4、5月疫情影響產能，法人預估今年墨西哥廠在損平附近。

(時報資訊)