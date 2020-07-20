林務局今天與台灣野灣動物保育協會簽署合作協議，於台東池上成立東部第一座大型野生動物救傷中心，未來將著重於協助東部地區的野生動物救傷工作，盼能提高台灣黑熊、穿山甲等保育類動物受傷的存活率。

在今天之前，國內僅有5座動物救傷中心，分別為台北的台灣大學、台北市立動物園、南投的特有生物研究保育中心、屏東的屏東科技大學以及金門的野生動物急救站，唯獨東部欠缺一座大型的救傷中心。

然而，東部的生態環境保持的明顯較西部好，保育類野生動物數量眾多，但過去發現需要進行救傷的動物時，往往要舟車勞頓分送至台北或屏東的救傷中心，以至於救傷成功率與野放成功率無法進一步提升。

據林務局統計，近年來通報救傷的野生動物數量不斷提升，從104年的77件攀升至108年的147件，而今年上半年結束已收到95件的救傷通報，預料這個數字將創下年度新高。

林務局蒐集5年來救傷的576件野生動物數量後，發現大多數需進行救傷的野生動物為穿山甲，共有349件，其中僅有209件成功完成野放。

林務局長林華慶分析，穿山甲本來就是中低海拔生活的動物，與人類活動範圍具有高度重疊，受傷的方式多半為車輛撞擊，或是遊蕩犬隻攻擊。

而新成立的野生動物救傷中心將坐落於台東池上鄉，預計要在8月15日開幕，台灣野灣動物保育協會獸醫師綦孟柔表示，保育野生動物資源不單單是政府的責任，歐美、東南亞有國家都是由NGO出面，期盼這次透過公私合作能進一步提升野外動物救傷的效率。

綦孟柔說，台東的救傷中心目前有2名獸醫師，人力分配上還算足夠，但過去相關的醫療設備較為缺乏，這次與林務局簽署合作協議將可解決採購醫療設備經費不足的問題，未來若治療動物的數量增加，也會適當安排新人力。

(中時 )