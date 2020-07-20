考、監兩院存廢因為監察院長陳菊的提名再度引發熱議。民調顯示，有過半民眾支持廢除考、監兩院。另針對勞保保費漲價議題，贊成與反對民眾各有約4成左右；健保保費則有逾5成民眾願多繳。

考試院與監察院的存廢問題已經存在很久，民調顯示，有50.8％民眾支持廢除考試院與監察院；24.5％民眾反對廢除考試院與監察院；24.7％民眾未表示意見。

受新冠疫情衝擊，勞保年金恐提前在5年內破產。為了避免勞保年金破產，有42.5％表示願意多繳勞保費；46.3％民眾不願意多繳勞保費。另外，全民健保入不敷出，收支差距連年達到2％以上，若再不調整費率，健保恐怕破產在即。為了避免全民健保破產，有55.7％民眾表示願意多繳全民健保費，另有39.5％民眾表示不願意。

這份民調是由《ETtoday 新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間在今年7月15日至16 日，以台閩地區年滿20 歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2640 份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

(中時 )