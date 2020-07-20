香港恒生指數受制於香港疫情升溫影響，20日早盤一度大跌逾300點，不過盤中震盪走高，截至中午收盤，恒指上揚88點，中午收報25,177點，25,000點失而復得，漲幅0.35％；國企指數中午收報10,354點，升150點，單日漲幅1.47％。成交額762億港元。

個股方面，大陸保險股領升，國壽升7.8％，中午收報19.42港元，為升幅最大藍籌股；平保升2.8％，中午收報87港元。

(工商 )