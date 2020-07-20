上周雖有請領救濟金人數攀升、中美關係緊繃、歐洲復甦力道趨緩，以及陸股過熱、國有資金陸續出脫股市等利空消息，使全球股市自高檔回落，但資金勇往前進股票型基金，連兩周買超。

富達投信表示，其中又以全球股票基金買超居冠，高達37.4億美元，其次為南向資金買超港股22億美元，亞太區股票型基金居三，買超18億美元。各類股中，又以科技股連續兩週奪冠，表現亮眼，上周買超2.7億美元。尖牙股股價皆位於歷史高點，蘋果贏得與歐盟的稅務訴訟，股價在周中創下歷史新高。

根據統計全球股票型基金上周買超居冠，連續3周買超，富達投信表示，超過一半資金來自共同基金，僅小部分來自ETF。主要是因美企業Q2財報，包括：高盛、花旗、摩根士丹利、嬌生等皆優於預期，以及工業生產月增創下1959年以來最大增幅，美生技公司Moderna新冠疫苗人體測試結果佳、英製藥商AstraZeneca受疫苗三期實驗正面利多激勵。

資金也持續湧入港股，過去7周H股大幅反彈26％，富達投信指出，即使上周回檔4.9％，但過去一周買超仍然高於均量，創下去年9月以來最長買超週期，其中又以電信服務、醫療健護與非核心消費股排名居前，且7大類股中僅核心消費、資訊科技類股呈賣超局面。熱門個股買超多集中在騰訊、小米、石藥集團、平安健康醫療科技。主要利多包括：大陸Q2 GDP年增3.2％優於市場預期，對於中長期行情不悲觀，短線調整反提供進場機會。

(工商 )