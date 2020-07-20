任賢齊即將於9月19日在台北國際會議中心舉行「齊跡2020演場會」，相隔22年開唱，他在POP Radio俊菖主持的《What’s up Music》透露自己有些近鄉情怯，歌單將會「顧及城市的喜好」，台北場的歌單將新編經典曲目串燒，務必讓歌迷感受精彩串連。他也分享演繹歌曲時，有時不會把技巧放在第一位，而是透過情感揣摩堆疊呈現，「讓你產生共鳴，才是讓人感動的歌」。

談到與不同製作人合作的過程，任賢齊說，錄〈任逍遙〉當天，小蟲就邀他在錄音室玩「大老二」，結果牌技不如人的任賢齊被小蟲「打到心中鬱悶都出來」，也成就一首經典；回憶被陳昇灌酒的過程，他說，當時錄唱〈小雪〉，他技巧到位卻被陳昇打槍「人在崩潰時聲音不會那麼理智，偶爾的分叉也沒關係」，此時陳昇拿出酒讓他「放鬆」，一杯酒不夠又接續第二杯，「我都不知道怎麼錄完的」，他說當時喝暈了，聽著錄唱的成品卻十分完美，連陳昇都覺得無法超越。

他慶幸小蟲幫他量身訂做〈心太軟〉、〈依靠〉，還寫出了俠骨柔情的〈任逍遙〉、〈花太香〉；在陳昇身上則學到對音樂的態度與義無反顧，他也因為和李宗盛合作，獲得思想的啟發。回顧在滾石時期，「你不一定要長得很俊俏，也不一定要長得很美」，但滾石都會提供舞台讓他試煉。他說，以前當別人暖場嘉賓，當時他就告訴自己要不斷累積創作與風格，現在已經有很多不同情緒的歌能在演唱會上表現。

任賢齊上俊菖主持的《What’s up Music》。POP Radio提供

(中時 )