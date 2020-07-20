大陸官方日前宣佈從20日起，各地可開始有序開放電影院營業，對上半年幾乎全面停擺的影院產業帶來曙光。據貓眼電影數據顯示截至20日10時38分，大陸影院復工首日票房達158.8萬、觀影人次5.8萬人。華安證券認為影院復工將讓上半年積壓的電影密集上映，從而帶動板塊關注度迅速提升，電影產業上下游也有望一波估值修復行情，建議重點關注芒果超媒、萬達電影、中國電影和上海電影。

針對產業震盪，據第一財經引述山西證券認為，電影市場停擺半年市場出清明顯，資料顯示2020年上半年有133家影管影投公司、8家院線公司註銷或吊銷，新增影院類公司243家但增幅小於去年同期；尤其對於規模較小、現金流不足的中小影視及影院公司運營壓力加大，認為大型影投及院線公司有望利用其資金及平台優勢加快整合，進一步提高市佔率。

而光大證券認為，政策扶持下，大陸國產電影有望在復工後獲得更高的排片率，傳媒行業配置時點已到，首推經營穩健的內容與票務龍頭光線傳媒、中國電影、貓眼娛樂，關注萬達電影、上海電影、華誼兄弟等。

(旺報 )