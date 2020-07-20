中職選秀今晚6點半舉行，今年由於新冠肺炎疫情影響，意外讓不少旅外球星返台、抑或是因此暫停旅外夢，除了實力、人氣兼備的前旅美投手王維中之外，張進德、郭俊麟、廖任磊等人也「海歸」回中職，另外還有先前一心尋旅外夢的余謙，也因為疫情關係選擇先到中職磨練，此外高中潛力新秀也不少，疫情造就大物年，好手太多也讓各隊首輪會選誰，顯得更撲朔迷離。

今年共有123人報名選秀，僅次於去年味全龍回歸寫下的145人，其中35名高中生寫下歷年新高，不過若以實力星度來看，王維中可說是近年最大咖的頂級左投，此外還有各隊都想要的高成熟度捕手張進德，另外高中生還有6名去年U18冠軍班底，未來潛力無可限量。

擁有狀元籤的味全龍，普遍看來目標鎖定王維中沒有懸念，不僅是先發的即戰力，也是新球隊最需要的看板球星，有實力、有顏質，更能為球隊帶來人氣與收入，唯一擔心的就是兩邊簽約是否有談好，若談不攏王維中才有可能掉出首輪第一指名。

第二順位的統一獅抉擇也相當重要，雖然先前代總教練林岳平說前幾輪會以補強投手為主，但考量到獅隊有限的資金問題，是否選擇余謙仍沒定案，高中生被評價打擊能力最優秀、且是三壘手的林子豪，也有機會挑戰榜眼，一來若栽培起來能頂替陳鏞基守三壘，二來高中生加盟成本也不會比余謙高。

第三順位的富邦悍將也有不少好手能選擇，張進德從春訓時就與悍將簽下自主培訓合約，且26場出賽繳出打擊率4成44的火燙成績，還有5轟表現，不僅有打擊火力，蹲捕能力更是有過小聯盟與國際賽經驗洗禮；但若余謙落到第三順位，悍將在今年本土先發投手普遍表現不佳的情況下，會甘願放棄嗎？

目前看來王維中、張進德、余謙、林子豪都是首輪大熱門，不過順序怎麼挑還要看球團選擇，第五順位的樂天桃猿相對被動，若這4人都被前面挑走，應會選擇補強投手，若想在今年拚一次四連霸，無論先發或牛棚都要挑選即戰力。

(中時 )