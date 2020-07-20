就在 Pixel 5 系列新機即將推出之際，Google Pixel 4系列竟然爆出品質堪慮的消息！近日，有部分消費者在社群上反應，Pixel 4 XL出現背板剝離邊框的情況。據了解，類似情況並沒有發生在螢幕較小的Pixel 4機種之中。當前，Google方面並未對此情況給予回應。

Google 自 2016 年開始推出 Pixel 系列手機，Google一手掌握硬體設計的Pixel 手機，一直以來都有不少死忠族群支持，也頗受好評。但是或許是相關硬體研發的經驗不足，Pixel系列手機出包事件也不少。例如Pixel 2 XL出現過螢幕烙印的問題、Pixel 2/2 XL附贈的耳機轉接器可能無法使用的問題。Pixel 3系列則是曾出現第三方服務無法順利調用內建相機的情況等等。

而近日外媒報導的事件，則是發現有部分Pixel 4 XL用戶抱怨他手機的剝離背板，剝離了手機中框的情況。推測導致這情況的可能性有二，一是玻璃背蓋的黏著劑失效。第二，則是傳出有可能是電池膨脹擠壓了背板而出現。但這兩種解釋，都並非Google官方說法。

網友分享Google Pixel 4 XL背板剝離的情況。(摘自Google Support網頁)

由於Pixel 4系列是2019年10月才推出的手機，目前仍處於保固期內。雖然Google官方還沒有正式回應，但類似情況應可聯絡客服尋求維修。

(科技)