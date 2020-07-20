台南市議員李中岑（中）、王家貞（左）辨識振興3倍券梅花浮水印的位置。（洪榮志攝）

振興3倍券上路，偽券也跟著出現？國民黨台南市議員李中岑爆料，指她有一名經營小飾品店的女性朋友，上周持民眾消費面額200元的3倍券，委託他人準備前往銀行換領現金時，對方卻認為該券沒有浮水印，判斷是假券而拒收，讓她不甘雙重損失，決定從此拒收3倍券。

不過，台南市警局表示，3倍券屬有價證券，無論商家詢問真偽或收到偽券，按理銀行都應該通報警方到場處理，但截至目前為止，各警分局都沒有接獲轄內金融機構相關報案。台南地檢署也指出，目前尚未接獲偽造3倍券的相關資料，希望議員或商家能提供相關資料。

台灣銀行台南分行亦強調，目前尚未接獲有假3倍券，但因3倍券的防偽做得跟鈔票差不多，應該不難辨識，商家也不必太擔心。

台南市議會國民黨團王家貞、蔡淑惠、盧崑福、許至椿、李中岑等議員，20日舉行「無良政府發無良券，善良百姓受窩囊氣」記者會，痛批振興3倍券推出後，亂象不斷出現，還引用網友的使用心得，嘲諷3倍券「給的不乾不脆、領的十分受罪、用的支離破碎、吹得四海祥瑞」。

黨團書記長王家貞更指出，振興3倍券上路後，黨團接獲2起陳情，其中一起陳情民眾來自台中，因面額500元的3倍券左下角字樣不明顯，拿到台灣銀行台中大里分行詢問真假時，銀行當下立即沒收，事後又致電當事人，指3倍券有瑕疵因此發還當事人另1張新券。

李中岑也補充說，她有一名在中西區經營小飾品店的女性朋友，上周有客人來店買了250元的小飾品，結帳時支付1張200元3倍券及50元現金；不料，店家事後委託他人前往銀行兌換時，對方認為這張200元3倍券沒有浮水印是偽造的而拒收，讓她氣得決定從此拒收3倍券。

黨團認為，政府花了那麼多錢印製紙本3倍券，沒想到偽券也跟著出現，網路不僅傳得沸沸揚揚，還有一堆教人辨識真偽3倍券的方法，說是要看「梅花浮水印」的位置，但因浮水印的位置並不固定，容易造成商家不察引發爭議。

黨團還強調，經濟部宣導3倍券有9道防偽特徵，判斷真假3倍券有3招，分別是「看一看」「摸一摸」和「轉一轉」，根本說得不明不白，讓人一頭霧水，徒增困擾而已。

(中時 )