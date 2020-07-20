台灣目前為募兵制，最新民調顯示，有高達75.2％認同台灣應該要恢復徵兵制(18歲以上的男性，要當兩年兵)，讓台灣有更多的兵源保衛台灣。不過，也有近5成受訪民眾說，兩岸若發生戰爭，不願意上戰場。

兩岸關係不睦，最新民調顯示，多數民眾支持恢復徵兵制，讓人相當意外。調查指出，2020年美中關係持續緊張，台海情勢隨之增溫，甚至有學者斷言台海3年內可能爆發戰爭。被問到如果兩岸真的爆發衝突，有40.9％民眾表示願意自己或家人上戰場保衛台灣，有49.1％民眾表示不願意上戰場。

調查並分析，本次調查結果和先前相比，願意自己或親人上戰場的比例大幅度增加。顯示香港國安法通過以及美中關係等因素，讓台人的危機感以及愛國意識增強。

多數民眾支持恢復徵兵制(ETtoday 新聞雲提供)

這份民調是由《ETtoday 新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間在今年7月15日至16 日，以台閩地區年滿20 歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2640 份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

本次調查的交叉結果顯示，願意上戰場的人口特徵，以男性、30-39歲、政黨傾向偏綠(民進黨、時代力量、泛綠支持者)為主。

調查結果顯示，受訪民眾中，有50.8％非常認同恢復徵兵制，24.4％有點認同。另有12％不太認同，5.9％完全不認同，7％沒意見。

(中時 )