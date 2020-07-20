漢達生技(6620)與友霖生技(4166)簽「癌症新藥開發量產與商業量產協議」，總經理陳俊良先生表示，此項治療癌症用藥(HND-027)是公司開發中的505(b)(2)新藥，與友霖生技簽訂合約後，漢達將進行技術移轉，委由友霖進行開發量產；HND-027於取得美國和歐盟上市許可後，將委由友霖供應美國與歐洲市場的商業量產。

據IQVIA資料顯示，全球癌症用藥市場規模從2013年的960億美元，至2017年成長達1,330億美元，2013~2017年CAGR(複合年均成長率)達8.5%。2017年全球癌症用藥占整體用藥市場的11.5％，居各類用藥之首，預期未來到2022年市場占比將成長達17.5％。癌症用藥為驅動藥品市場成長的主要動能，癌症用藥新治療方法及新藥研發方向將會是市場關注的焦點。

漢達董事長劉芳宇博士表示，公司創新的藥物製劑技術平臺「ONCORE」，已應用於公司兩項治療癌症之505(b)(2)新藥(HND-027及HND-033)，此技術可改善新一代抗癌藥物使用療效及安全性，以降低、減少甚至消除抗癌藥物及相關藥品的侷限性，使病患能夠更安全便利的服用藥物，進而提升病患的生活品質。

劉芳宇董事長表示，透過創新的藥物傳輸技術以「滿足未被滿足的醫療需求」是漢達生技的研發信念，我們的研發團隊具有國際性藥物研發能力及經驗，專注於開發具有高度市場價值的505(b)(2)新藥以及高技術門檻之利基型學名藥，透過共同開發或授權的低風險經營模式，以使漢達生技達到永續穩健經營目標。

(時報資訊)