經濟部最新數據顯示，儘管在全球疫情衝擊下，台灣前6月核准僑外投資金額年增加9.27%，維持投資金額正成長。

根據經濟部投審會統計，前6月核准僑外投資件數為1688件，較去年同期減少1.75%，投資金額38.39億美元(約台幣1151.76億元)，較去年同期增加9.27%。

依據聯合國貿易發展會議「2020年世界投資報告」指出，受疫情影響，預估全球企業海外直接投資(FDI)109年降幅將高達4成，而台灣目前仍維持投資金額正成長。

陸資來台投資方面，前6月核准投資件數為56件，較去年同期減少9.68%，投資金額計4955.3萬美元(約台幣14.86億元)，較去年同期增加4.38%。

對外投資方面，前6月核准對外投資件數為266件，較去年同期減少15.02%；投資金額49.06億美元(約台幣1471.88億元)，較去年同期增加37.51%，主要因前6月核准國巨(2327)以約13.56億美元(約台幣406億元)投資匈牙利YAGEO HOLDING HUNGARY LLC暨間接投資美國KEMET CORPORATION、華新麗華以5.52億美元(約台幣165億元)間接增資香港華新國際投資有限公司等大型投資案所致。

另外，前6月核准對新南向國家投資件數為88件，較去年同期減少22.81%，投(增)資金額計14.12億美元(約台幣423.81億元)，較去年同期減少2.79%，其中投資金額較大者為新加坡、越南、印尼。

(時報資訊)