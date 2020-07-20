追蹤美國股市期貨的走弱，以及日本六月出口數據的不佳表現，連續第四月下跌，以及全球新冠疫情的憂慮，日經上午先跌，午後縮小跌幅。

周一日經225指數晨收跌80.19點或-0.35%，為22616點，午休後跌10.9點。東證一部指數跌5.0點或-0.32%，為1568點。航空股、紡織股、陸上運輸股為主板表現最差的三個分類。

日本六月出口年減26.2%，劣於路透調查的24.9%。數據更顯示對美國的汽車出口年減幅度大，拖累整體出口表現。該數據亦讓汽車製造股上午下跌，日產汽車跌2.4%，暫報429日圓，鈴木汽車跌2.54%，三菱汽車跌2.47%。

另外，迷你標普500期貨指數在亞洲交易下跌超過2%，亦助長日股跌勢。

日本媒體爆出英國拋棄華為5G供應，將轉而追求日本廠商的合作，推升相關日股表現，恩益禧(NEC)上漲2.8%，暫報5820日圓，富士通上漲3.4%，暫報13850日圓。

(時報資訊)