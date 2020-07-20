和碩(4938)6月30日除息後，近日股價較弱，迄今仍處於貼息狀態。但內資法人出具最新報告中指出，和碩最近可望出現反彈，係因一、2020年第二季iPhone 11與SE銷售強勁，可望帶動毛利率與營業利益率季成長，且動能應可持續至2020年第三季；二、新iPhone將於9月展開量產；三、和碩子公司如景碩(3189)與鎧勝-KY(5264)近期有轉虧為盈題材，且未來前景可期。

iPhone 11與SE出貨轉強，2020下半年新iPhone將挹注iPhone供應鏈，受惠於iPhone產品定位有利及行銷活動，和碩與鴻海(2317)一反先前疲弱財測，創造強勁2020年第二季營收；iPhone 11與SE的出貨量預估持續上修。此外，PCB供應廠亦表示其iPhone訂單動能可望延續至2020年第三季，隱含組裝廠第三季可望持續因iPhone訂單強勁而受惠。

在2020下半年新iPhone方面，法人認為量產時程並未進一步推遲，且預估出貨量持續上修(法人估下半年iPhone出貨量已由前次的6000-6500萬支上修至7000至7500萬支)。換言之，今年iPhone整體供應鏈市場氛圍佳。

此外，華為禁令若持續，iPhone將是最大受惠者，係因目前無其他智慧型手機OEM有相近的高階機種設計能力，在中國市場能見度亦難匹敵iPhone。

但法人也提醒投資人，大陸組裝廠立訊將自明年加入iPhone供應鏈，和碩又增加新的競爭對手。

(時報資訊)