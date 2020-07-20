世界(5347)(世界先進)第2季營收攀高，創歷史新高紀錄。上周，外資為主的法人買超逾1萬張，力拱股價維持在80元以上高姿態整理。

外資上周續買超世界先進9842張，共計連續10天買超達20737張，帶動世界先進近兩周跟上台積電的多頭氣勢；世界先進股價於7月7日創下86元新高，之後股價震盪力守80元。

世界先進6月營收28.71億元，月增3.63%，為單月歷史次高。第2季營收82.26億元，達成80億至84億元營運目標，季增4.88%，並刷新歷史新高紀錄，電源管理晶片與大尺寸面板驅動IC客戶需求熱絡是主要動能。

今年新加坡新廠將挹注全年產能逾15%，世界先進2020年營收可望寫新猷，獲利亦可望比去年成長，也創下新高紀錄；惟因新廠致毛利率下滑，全年獲利增幅估低於營收成長率。世界先進2020年1-6月營收160.7億元，較去年同期增加16.25%。

世界先進董事長方略於日前股東會指出，目前有新冠肺炎及美中貿易戰對市場造成不確定性，但2020年以持續成長為目標，公司上半年營運符合預期。今年新加坡廠產能加入後，全年產能將可望增加超過15%，成為帶動公司營運成長之動能。

世界先進董事長方略先前指出，受疫情影響，部分面板需求受封城而遞延，庫存因此增加，不過，遠距上班、教學等應用，驅動筆電需求大幅成長，大面板電視也不錯，基本需求還在，惟在疫情與美中貿易戰加劇等因素影響，整體市況充滿不確定性，仍須觀察。

(時報資訊)