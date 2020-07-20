上周末緯創(3231)發布重訊，立訊以約當台幣138億收購緯創在昆山的工廠(及其持股公司)，台灣iPhone組裝廠增加新的競爭對手，鴻海(2317)、和碩(4938)今早股價表現全都臉綠，而宣布出售昆山廠的緯創(3231)，雖然公司決策當機立斷，但市場不買單，盤中觸及跌停價。

緯創當初建昆山廠是為蘋果而設，現在出售把當初投資的錢回收，對緯創而言不算賠本生意。但股價重挫，是投資人對緯創新的獲利動能有疑慮。

法人認為，緯創智慧型手機組裝業務(總營收佔比約20%)仍面臨逆風，將智慧型手機於中國之組裝事業售予立訊，有利進一步提高公司的獲利能力。交易對價暫定為138億元，業外利益尚未公布，係因需要更多時間審計及取得當局許可。

緯創2020年第二季自結營收2210億元(年增8%)，主要歸功於企業及雲端客戶的筆電出貨量及伺服器需求優於預期。公司的筆電營運規模將帶動毛利率擴增，且每股盈餘將優於市場預期的0.51元。展望2020年第三季，法人預期緯創營收將季增4%/年增5.8%至2290億元，受惠於墨西哥伺服器組裝業務順利恢復。

緯創的伺服器主機板與機櫃(緯穎)營收佔比將持續提升，並於2020/2021年達到25%/30%，伺服器主機板與機櫃的毛利率約7%，高於公司平均5%的毛利率。

(時報資訊)