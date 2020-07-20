台南市六甲區西側外環道南段一期完工，二期今天開工，預計2022年3月底完工。（莊曜聰攝）

打通台南市六甲及官田地區交通路網，六甲西側外環道路工程南段二期20日舉行開工典禮，全長約1.1公里，預定2022年3月底完工，屆時串連已完成的第一期路段，往國3烏山頭交流道更快速，可有效分流官田工業區大車上國道，不用再經過六甲市區。

南市府工務局指出，六甲都市計畫區往西發展，與官田工業區接壤，因此在西側開闢外環道系統，對於六甲及官田區整體發展有利，可擴大生活圈並縮短交通時間。

六甲西側外環道南段起點從南118線中華路起，總長2.48公里，計畫分3期開發，第一期從中華路向南延伸750公尺，在今年4月完工，二期則往東連接市道165線，三期工程則從二期路段銜接，再向下連接171線，未來全線完工後，可有效紓解車流，工業區大車及上國道車輛不用進市區，民生、觀光可走原路線，交通不再壅塞。

台南市長黃偉哲表示，這個工程對南來北往車輛以及過境道路的車輛及在地要去高速公路的車輛量，都有很大的幫助，整個工程經費中央補助82％，約1億2500多萬，地方出負擔18％，大概2800多萬，希望能提前完工。

二期延伸工程總長約1.1公里，採都市計畫30公尺全線開闢，雙向共4線道，也有各2公尺的人行道，完工後可加強官田、六甲地區與鄰近官田工業區等重點開發區的連結，帶動周邊地區整體發展。

(中時 )