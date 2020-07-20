陳美鳳劇中為了性福去中藥行買補藥。（民視提供）

夏靖庭、陳美鳳演活樸實夫妻。（民視提供）

陳美鳳鼓勵劇中被家暴的女兒方宥心勇敢離婚。（民視提供）

由「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳、夏靖庭主演的民視喜劇《三春記》，改編作家王禎和同名小說，以幽默方式詮釋女性愛情觀，昨天(19日)播出上集，平均收視1.8，最高收視2.61，進到全國總收視排行第三名，收視大開紅盤。演活「阿嬌」的陳美鳳，看到高收視率非常感謝及感動，她說因為阿嬌扮相不算美，也不像她以前扮演傳統的角色那樣的討好，對她來說這是一個大突破。

以21世紀視角重新詮釋的《三春記》，劇情描述由陳美鳳飾演「阿嬌」經歷3段感情，1次被老公打、1次被男友騙，第3次邂逅忠厚老實的公務員「區先生」，才又再踏入婚姻。但「阿嬌」對感情已缺乏安全感，想靠性事綁住另一半，沒想到「區先生」卻有性功能障礙，於是「阿嬌」鑽研壯陽補精，鬧出一連串笑話。

很多觀眾看到《三春記》陳美鳳及夏靖庭兩人把樸實生活的距離感演得非常傳神，夏靖庭說因為第一次跟陳美鳳合作，看到她就覺得她是星字輩的，不知道要怎麼和她相處，也不敢主動和她聊天，加上因為夏靖庭飾演的「區先生」本身的個性很拘謹、忠厚老實，現實中兩人之間的距離感，反而更能演出戲裡所要呈現的相敬如賓的愛。不少粉絲留言「美鳳姐雖然扮相樸實還是掩蓋不住巨星光芒」、「阿嬌跟老區真的演活樸實的夫妻生活」。

導演鄧安寧感謝觀眾支持，也誇讚演員夏靖庭及陳美鳳的突破演出，他也拿出最大的企圖心和創作力來完成這部戲，《三春記》是今年很特殊、風格脫穎而出的一部戲，他非常滿意。

製作人葉天倫表示今年剛好是作家王禎和過世30周年，推出改編版的《三春記》格外有意義，加上這一次可以跟陳美鳳合作，很開心全國觀眾都非常喜歡這個戲，一定要鎖定這禮拜的完結篇，裡面就會更完整地看見陳美鳳對於角色的起承轉合，重點是結局會有一個大的爆點，也希望觀眾能夠一起收看。

(中時 )