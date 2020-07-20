桃園市長鄭文燦20日上午於市府B2大禮堂出席「109年度大專青年學生公部門暑期工讀職前說明會」時表示，每年市府都會透過這個計畫，讓大學生能參與公部門暑期工讀體驗，今年市府暑期工讀採公開抽籤方式，從1,633位報名合格者中抽出400位學生參與，中籤率僅24％，是人生中很難得的職場體驗。各學員將分發至市府所屬局處及區公所等機關，進行為期1個半月的暑期工讀，各單位型態與業務內容皆不同，市府同仁都會用心輔導大家，期許學生敞開心胸學習與體驗，勇於表達意見與想法，多與單位互動交流，藉此機會了解桃園的市政發展。

鄭文燦提及，桃園是全國人口成長最快、進步最快的城市，因為人口快速成長，市府業務量也大幅提升、工作壓力負擔更重，因此市府警察局、消防局等單位皆增編員額，提供更好的服務。在建設方面，桃園萬箭齊發進行各項大小建設，包括：桃園捷運、污水下水道、河川整治、社會住宅、運動中心、親子館、圖書館、美術館、生態公園、市民卡、智慧城市等，桃園也獲得許多國家建設獎項，並榮獲ICF智慧城市TOP1第一名，大幅提升公共建設的服務可及性、美感與實用性。

鄭文燦指出，努力可以讓一個城市改變，可以讓更多人獲得更好的照顧，讓政府更有效率、更為便民，這是在政府部門工作可獲得的成就感，因此期待能透過暑期工讀計畫，讓大學生瞭解桃園各項施政，知道桃園不斷再進步，也能從工作中獲得成就感。

鄭文燦也說，桃園非常重視青年就業及職能培力，市府持續推動相關政策，包括「就業讚－桃園青年安薪就業讚方案」，參與該方案穩定就業者最高可領取2萬1,000元的就業獎勵金，以鼓勵桃園青年積極就業；「學習讚－青年自主學習方案」補助桃園青年參加國內大專院校推廣教育學分班的學分費，最高補助1萬5,000元；「證照讚－桃園青年技術士證照獎勵方案」，鼓勵桃園青年考取勞動部證照，考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元及8,000元的獎勵金，並舉辦多場就業媒合會，期能透過各項方案及媒合會，提供優質工作條件與機會，提升年輕人的就業率，讓年輕人充分就業。

勞動局長吳宏國表示，為提升工讀期間的學習效能及驗證實習成果，今年工讀生將在用人單位的指導下完成工讀歷程檔案，記錄工讀期間職場體驗和個人成長歷程，並參加成果競賽發表會，透過分享競賽模式，增進工讀生觀摩學習及相互交流職場的體驗心得。

(工商 )