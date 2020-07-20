告五人、麋先生、宇宙人齊獻聲2020【搖滾台中 ROCK IN TAICHUNG】，分別於7/17、18擔任線上音樂節演出嘉賓，三組樂團也透露將在2020年各自大放異彩！甫入圍金曲獎最佳新人、最佳樂團等4獎的吿五人，自認是「美食樂團」，台中許多美食餐廳的裝潢相當華麗，讓他們印象深刻「每次去台中總是驚呼連連」，而台中哈瓜們（歌迷）的熱情更是令告五人難忘，告五人表示首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》到台中巡演時，收到好多歌迷送的法蘭西多士和哈密瓜，如此盛情讓他們受寵若驚，也非常感謝台中的歌迷。

告五人第二次參加「搖滾台中」，一連帶來〈你要不要吃哈密瓜〉、〈帶我去找夜生活〉、〈愛在夏天〉、〈披星戴月的想你〉，並改編〈跳海〉成為雷鬼版，曾經當過五月天演唱會暖場嘉賓的告五人見識過大場面，這次以直播的形式演出，告五人表示：「我們事先還在家裡練習如何用攝影機釋放魅力，並提高自嗨的指數，鏡頭前的練習非常重要！」也笑說為了維持最佳狀態，已經吃了幾個月的水煮餐，累積了飽滿能量，期待不久之後能一次大釋放。

宇宙人4度參加「搖滾台中」，作為「搖滾台中」第二日的壓軸團，他們一共演唱〈一起去跑步〉、〈不用大腦〉、〈你以為〉、〈禁止觸摸〉、〈陪我玩〉、〈真實朋友〉。第一次嘗試直播演出，宇宙人表示：「這段期間有活動能演出覺得很幸運，我們把這場設定為新型態的演出模式，呼籲大家在螢幕前戴耳機效果更讚！」也透露下半年將推出重大計畫，一定不會讓歌迷失望。

麋先生首唱新歌〈愚公移山〉，以及〈Hello〉、〈某某某〉跟2018年台中世界花博的主題曲〈聲音〉等6首歌，也預告即將於下半年發行第4張專輯，並和任賢齊再詮釋歌曲〈再出發〉，同時參與田中馬拉松，以及籌備新歌演唱會！「我們正在準備和小齊哥（任賢齊）一個特別的合作，之後還會有新歌演唱會、宣傳活動等，請大家敬請期待和我們相見的那天！」

告五人搖滾台中後台合影。圖／相信音樂提供

宇宙人搖滾台中。圖／相信音樂提供

麋先生主唱聖皓。圖／搖滾台中提供

(中時 )