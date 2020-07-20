過度頻繁的打嗝、放屁令人尷尬，同時恐是身體警訊，除了引起腹痛，當腹壓升高，還可能導致腰痠背痛、身體缺氧。醫師表示可透過飲食習慣改善，有一些特別容易產生氣體的食物應該避開。

排氣是人體正常反應，一般每人每天平均排氣14次，過猶不及都不是好現象。《早安健康》報導，中醫師李嘉菱公開下列9大類會導致脹氣的食物：

1. 高澱粉食物：地瓜、芋頭、馬鈴薯、花生、紅白薯、南瓜、栗子。

2. 含氣食物：氣泡飲料、酒、打泡奶油、蛋白。

3. 較難消化的食物：糯米、玉米。

4. 膨脹或經過發酵的食物：饅頭、麵包。

5. 某些蔬果：花椰菜、韭菜、白蘿蔔、高麗菜、洋蔥、蘋果、西瓜。

6. 豆類及豆製品：豆漿、豆腐、豆乾、豆皮、豆花。

7. 奶製品：尤其有乳糖不耐症的患者，因缺乏乳糖脢，大腸內經細菌發酵更容易產生大量氫氣。

8. 油炸等高油脂或精緻食品：因較難消化，停留在腸道的時間長，更容易產生氣體。

9. 嚼食口香糖。

此外，李嘉菱表示，壓力大、長期久坐辨公桌、缺乏運動，也會降低腸胃蠕動，建議除了飲食應細嚼慢嚥，避免一邊吃飯一邊講話，不要一次大量食用容易產生氣體食物，同時也要改變不良姿勢，適度運動、紓壓，否則長期下來，恐導致呼吸不順、胸悶、頭暈頭痛、疲勞倦怠、注意力不集中等症狀，甚至疝氣、子宮下墜及等婦科疾病。

(中時新聞網)