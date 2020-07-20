《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（20）日的國際新聞重點。

【1】民調落後15％！川普批拜登會毀了美國 拒承諾接受大選結果

民調落後的美國總統川普接受媒體訪問時，抨擊民主黨籍總統參選人拜登「無法勝任」總統一職，如果拜登當選總統，「就會毀了美國」，同時，他也拒絕承諾接受大選結果。

【2】邁向星際殖民 阿拉伯聯合大公國發射探測器至火星

阿拉伯聯合大公國「希望」號探測器今日從日本升空前往火星，成爲阿拉伯世界史上的首次星際任務。

【3】英媒：英今日將宣布 中止與港引渡條約

大陸強行實施香港《國安法》，英國將進一步祭出反制措施，根據英國媒體報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）今日將宣布，中止與香港之間的引渡條款。

【4】內部對立 歐盟特別峰會吵翻

在深受新冠疫情打擊下，歐盟召開特別峰會討論財政刺激援助方案。不過，在連續3日的密集協商後仍舊無法達成共識，德國總理梅克爾19日放話，不排除峰會無果而終。

【5】法國扼止疫情復燃 銀行商家強制戴口罩

法國衛生部長奧利維爾‧維蘭（Olivier Veran）表示，為防止新冠病毒COVID-19再次升高，將在7月20日起，包括銀行、商店和室內市場等所有室內公共場所，都必須強制戴口罩。

(中時新聞網)