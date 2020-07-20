綠委范雲（右）20日向律師施雅馨（左）、賴芳玉（左二）說明當日陳雪生的肢體接觸及陪同，到台北地方法院提起民事訴訟。(陳怡誠攝)

綠委范雲（右）20日在律師施雅馨（左）、賴芳玉（中）陪同下，到台北地方法院提起民事訴訟。(陳

民進黨立委范雲（前中）20日至台北地院提起民事損害賠償訴訟，指控藍委陳雪生性騷擾，求償50萬元。(黃捷攝)

立法院14日審查監察院長被提名人陳菊人事案，議場爆發推擠衝突，綠委范雲不滿藍委陳雪生用肚子頂她性騷擾，國民黨內部卻毫無作為，今至台北地院提民事訴訟，向陳雪生求償50萬元，希望國民黨正視內部的性騷擾文化，並讓社會大眾知道這樣的言行是錯誤的。

范雲今在台灣婦女團體全國聯合會、台灣女人連線、勵馨基金會等婦女團體，以及證人林楚茵、林宜瑾、律師賴芳玉、施雅馨陪同下，赴北院提出民事損害賠償訴訟，另將依性騷擾防治法向台北市社會局提出申訴。

范雲表示，她長期參與婦女、性別運動，案發當天議場並不擁擠，陳雪生卻用肚子從後面頂她下背部，她當下明確表示很噁心、是性騷擾，未料陳嬉鬧回應：「用肚子不會懷孕，所以不是性騷擾」，陳及國民黨事後都未針對此事致歉，陳甚至說「我又不是餓死鬼」，國民黨其他幹部甚至要她「照照鏡子」，造成她二度傷害。

范雲說，她決定提告，是為了改革長期存在羞辱被害者的性騷擾文化，希望被害者也能站出來捍衛自己的身體尊嚴，並希望國民黨、台灣社會知道，應該尊重他人身體界線，不要在被害人抗議時繼續凌辱、嘲諷、羞辱，這樣的言行是錯誤的，並特別呼籲國民黨主席江啟臣要正視問題。

(中時 )