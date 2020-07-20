半數民眾不支持大幅放寬港人移民來台(ETtoday 新聞雲提供)

香港國安法上路後，蘇揆表態歡迎香港人才、資金來台。但最新民調竟顯示，有高達51.1％民眾不支持大幅放寬香港人移民台灣。

調查報告指出，因為香港反送中事件和香港國安法草案通過等因素，外傳近來香港人想移民台灣和取得居留權的人數急速上升，蔡政府同時也表示會對香港人提出「人道救援行動方案」，用台灣資源協助港人來台的居留、安置進行完整規劃。不過調查結果顯示，51.1％民眾不支持大幅放寬香港人移民台灣。

在相關調查數據中，不太支持者有30.6％、非常不支持者有20.5％、還算支持者有28.2％、非常支持者有12.9％，不知道者有7.8％。

在關於台灣和中國大陸的關係方面，有50.8％民眾傾向兩岸維持現狀(包含「暫時維持現狀以後再說」27.5％以及「永遠維持現狀」23.3％)；有11.6％民眾傾向兩岸統一(包含「立即統一」4.8％以及「先維持現狀未來再統一」6.8％)；32.7％民眾傾向台灣獨立(包含「先維持現狀未來再獨立」20.5％以及「立即獨立」12.2％；4.9％民眾未表示意見。

至於兩岸之間的往來意向，有56.0％民眾支持「先擱置爭議，兩岸維持經濟交流與往來」。

這份民調是由《ETtoday 新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間在今年7月15日至16 日，以台閩地區年滿20 歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2640 份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

(中時 )