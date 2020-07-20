ELEVEN SPORTS在今日中職季中選秀晚間六點，會帶大家來個選前特別報導，本季主持人由陳雄威跟陳捷盛兩位主播擔綱，這次旅外好手：王維中、張進德、郭俊麟、廖任磊等人加入，讓選秀增添話題性，ELEVEN體育家族自7月13日舉辦預測第一輪送「棒球麻將」的活動中，將近千名的網友預測狀元會是前大聯盟投手王維中，另有部分球迷認為旅美捕手張進德或開南大學王牌投手余謙也有望在第一輪第一指名被味全龍選中。

究竟選秀第一輪會是哪些選手被選中，今年又會增添哪些未來之星，今晚六點鎖定ELEVEN體育一台 & PLUS或官方APP，六點的選前特別報導跟選秀開始的味全龍第二現場，ELEVEN SPORTS官方APP皆有免費開放線上觀看。

陳雄威跟陳捷盛上週四也在社群直播時跟粉絲們互動，並玩起了第一輪的預測，兩位主播也認為狀元會是由旅外回來的王維中拿下，根據各隊戰力狀況，陳雄威預測順序為：余謙(統一)、林子豪(富邦)、林子崴(中信)、宋晟睿(樂天)、張進德(味全)，預測龍隊首輪會補進強投豪打，認為樂天會補進二刀流宋晟睿，視未來狀況慢慢培養。

陳捷盛預測在王維中之後，各隊依序將指名：林子豪(統一)、張進德(富邦)、余謙(中信)、宋晟睿(樂天)、林辰勳(味全)，負責轉播統一獅主場的主播陳捷盛認為林子豪身材高大，將可以補強球隊未來的三壘防線，究竟誰的預測最接近，選秀結果今晚答案揭曉。

中職季中選秀結束後，本週五(24日)下半季開幕戰隨即正式開打，統一獅隊台南府城迎中信兄弟三連戰，ELEVEN體育家族也會繼續為大家帶來轉播。

(中時 )