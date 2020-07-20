家扶基金會今天發表「弱勢兒少學習資源調查」，調查發現有69.6％家扶兒少自覺學習需要幫助、超過55.5％家扶兒少學習資源普遍不足、有62.6％每個月能花費在學業用品上未達500元，家扶基金會推動《無窮世代》計劃，呼籲關注弱勢兒少學習困境，近5萬名家扶孩子正在脫貧的道路上辛勤努力，邀請社會大眾都來擔任「有力人士」，與孩子一同出力。

弱勢兒少學習資源調查，弱勢兒少在教育上深受學習資源不足的影響，以家內學習資源現況為例，家中沒有可協助完成學校作業的參考書籍的兒少有79.9％、沒有安靜的讀書空間有76.9％、沒有數位學習設備達60.6％。

家扶基金會表示，受到疫情影響，防疫所需的數位學習趨勢已成主流，但也凸顯弱勢兒少學習資源不足，調查發現城市弱勢兒少有58.5％沒有電腦、筆電和平板，偏鄉則高達70.6％；另一方面，分別有37.1％和41.7％的城市和偏鄉兒少家中雖有數位學習設備，卻沒有網路連線可以使用。

家扶基金會邀請球星林智勝擔任《無窮世代》代言人，期許弱勢孩子的人生都能擊出脫貧自立的全壘打，現場他也呼籲更多有力人士一起出力，幫助家扶孩子邁向無窮未來，今年《無窮世代》在獎助學金尚有4300萬缺口，邀請您掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年，一起出力，做孩子的有力人士，捐款可洽家扶基金會官網或捐款專線：04-22061234。

(中時 )