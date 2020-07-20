最近國內領券、抽獎不斷，你是幸運之神眷顧的人嗎？「台灣中油74週年慶•中獎其實就是你」抽獎活動揭曉，有5名車主獲得頭獎20萬元加油金。台灣中油表示，這5名中獎車主全部在中南部加油，快拿出你6月份加油的發票上網兌獎吧。

台灣中油表示，「台灣中油74週年慶•中獎其實就是你」抽獎活動15日在律師見證下抽出頭獎發票號碼5組、貳獎發票號碼100組、參獎發票號碼1000組及普獎發票號碼2000組，並於今（20）日公布在台灣中油活動網頁，其中頭獎中獎發票號碼分別由台中市合作站(BQ-54422280)、彰化縣埔鹽站(BY-65270011)、高雄市瑞豐站(BY-97268824)、屏東縣墾丁站(BZ-01984087)及屏東縣大潮州站(CH-13190898)開出，請民眾趕緊上網對獎，說不定幸運得主就是你！

台灣中油提醒，活動領獎期間自109年7月27日起至109年9月30日止，請民眾於期限內至台灣中油各地直銷櫃台或透過郵政信箱（戶名：中油74週年慶活動專用信箱；11099台北永春郵局第165號信箱）辦理領獎作業，詳情可參閱台灣中油活動網址；使用雲端發票者請先行至財政部電子發票整合服務平台或便利商店多媒體服務機台查詢發票資訊。

為節省領獎人作業時間並保障其權益，如中獎發票亦對中財政部統一發票獎號，請於此活動領獎申請單黏貼中獎發票影本，並提供發票正本供查驗後歸還。

(中時新聞網)