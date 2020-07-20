退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)正努力入主大都會，他幾日前呼籲勞資設置薪資上限，遭到球員工會反唇相譏。大都會左投布萊文斯(Jerry Blevins)更推文嗆聲：「真是個偽善者，你自己吃藥賺大錢，然後才呼籲球員做出改變，太可笑了。」

A-Rod後來在推特澄清，他從未使用「薪資上限(salary cap)」一詞，他的原話是說：「我們(勞資)的首要目標應該是增加收益，像是從100億美元增加到150億美元，然後大家再來平分利潤，而不是(勞資)互相爭鬥。」

「我只是想要球員和球團一起壯大整個聯盟，追上NFL和NBA。」A-Rod確實沒直接提到薪資上限，然而他的意思是就是要放入薪資上限。利潤平分和薪資上限的系統本來就是資方的主意，這兩個制度是配合成套的，只是被球員工會擋回去很多次了。因此美媒很多都寫他支持薪資上限，害他被球員砲轟。

至於A-Rod當年獲得大肥約，他有提到是時空背景不同，當年棒球還贏過NFL和NBA，現在為了留住球迷，勞資雙方沒有本錢再內鬥。《紐約郵報》一篇專欄肯定A-Rod的意見，其實球員近年分得的利潤還不到50%(去年46.7%)，勞資討論把餅做大再來平分利潤，看起來對球員也是有益的。

(中時新聞網)