結台中人文、運動與盛會活動，市民期待已久的「台中巨蛋」第二階段評選揭曉，歷經3任市長，終於在市長盧秀燕任內孵蛋成功。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中巨蛋由日本建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵與環境融合、地方結合，將生生不息地運用。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

總經費達65億元、歷經3任市長，台中巨蛋終於要孵出來了！市府舉辦國際競圖結果出爐，由日本知名建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣九典聯合建築師事務所組成台日合作頂尖建築師團隊脫穎而出，打造台中新地標，市府表示，「巨蛋體育館」建設案預定2022年6月動工、2026年完工後正式營運。

「台中巨蛋」第二階段評選揭曉，從前市長胡志強、林佳龍，到現任市長盧秀燕，歷經地點遷移等變化，最後基地回到第14期市地重劃區範圍，北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地。

市府指出，台中巨蛋第一階段評選5月14日揭曉，共有劉培森建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、九典聯合建築師事務所＋隈研吾建築都市設計事務所、大宇建築師事務所及大壯聯合建築師事務所等5個國際級頂尖建築團隊入選，7月14日舉行第二階段設計評選。

台中巨蛋競圖首獎作品由設計2020東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館的日本建築師隈研吾建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下。

設計概念以「天空迴廊、運動公園、世界地標、市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用。

其他入選的四家廠商作品表現也很精彩，顯示對台中未來生活與建築設計的開創性格局；榮獲第二名的劉培森建築師事務所作品，藉由結合主場館、副場館、青創基地等場域，促進多元化商業機能的蓬勃發展，打造台中巨蛋願景。

至於，第三名竹間聯合建築師事務所團隊的作品，以「方圓人生，沒有規矩不成方圓」詮釋未來地標建築的概念；第四名大壯聯合建築師事務所，以「望向東方之舟」及大安溪峽谷景觀意象，詮釋未來巨蛋建築的概念。

第五名的大宇建築師事務所則以台中市徽為規畫構思來源，通過抬高地形，引入設定通道，串聯起一大一小兩個體育場，詮釋未來巨蛋建築的概念。

「台中巨蛋」預定地臨近水湳經貿園區、中部科學園區及台中洲際棒球場，串連台中人文、運動與盛會活動，未來將成為台中市發展經濟的重要發動機，藉由爭取舉辦國際賽事

，帶領運動經濟產業發展創新及藝術與文化的跨域整合，引領台中成為宜居城市最佳典範。

為將各團隊競圖的優秀作品，市府預計8月5日至15日在大墩文化中心舉辦「台中巨蛋競圖成果展」，展出五家廠商建築模型及相關圖件，讓市民欣賞台中未來建築美學的新里程碑。

台中市運動局指出，完工後可容納1萬5500觀眾席，可舉辦籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動，包括擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等國際專業運動賽事，也可作為大型多功能藝文娛樂演唱表演場所，售票席位達1萬3000席以上。

(中時 )