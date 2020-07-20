墨西哥城（Mexico City）地鐵曾發生一起悲傷的事件，一名年約70歲的老伯，疑似在搭乘地鐵時猝死，由於他的頭靠著欄杆，就像是睡著一樣，因此一直無人發現老伯已經死亡；直到地鐵員工準備下班進行最後的巡邏時，發現怎麼叫都叫不醒老伯，才驚覺他已經過世許久。

根據《Metro》報導，一名老人在搭乘地鐵時坐在博愛座上，頭靠著欄杆貌似在睡覺且一坐就是幾個小時；直到晚間11點45分，地鐵人員因要下班進行最後的例行性巡邏時，才發現老伯已沒了呼吸，急忙叫來醫護人員。

醫療人員到場後，研判老伯應該是因為猛爆性心肌炎（Fulminant Myocarditis）引起心臟衰竭驟逝。推測已經死亡好幾個小時；事後老伯的遺體被送至殯儀館，不久之後便由家屬帶回。

事實上，這起事件發生於2017年，但近日照片又在推特上被轉載。大家熱烈討論社會冷漠的問題，紛紛留言「居然沒有人注意到？這個社會是怎樣了，太沒有人性了吧！」、「車上的乘客也太冷漠無情了吧」、「我真的不敢相信」；另有網友認為，若是人們對陌生人也能多一點關懷，也許老伯就不會如此孤單的離世，還能被救回也不一定。

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(中時新聞網)