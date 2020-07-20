每天氣溫屢創新高，因為太熱導致食慾不振嗎？連鎖西餐廳相繼推出適合夏季品味的清爽料理，讓你胃口大開，開心大啖美食！

連鎖義式餐廳品牌推出新菜色「慢烤美國頂級牛排」，採用來自美國USDA PRIME等級認證上選牛肩胛肉，為維持牛肉絕佳口感與風味，需將整塊牛肉進行長時間調理，達成由內到外熟度一致的黃金比例。特別的是將整塊牛排放在餐車上推出，再由主廚親自服務，完整呈現五感體驗。現切後的牛排中間呈現令人食指大動的紅潤色澤與均勻分布的大理石油花，搭配淋上特調肉汁（Gravy）的馬鈴薯泥與絕佳口感的黃金玉米粒，讓每一口都是原汁原味頂級享受。

美式連鎖餐飲品牌以刺激食慾味蕾的夏季異國餐桌為概念，結合泰式、義式、美式三國料理手法，推出多達七道的「吃夏趣」夏季新菜色；同時看準夏日健身熱潮，以「綜合蔬菜米」入菜，用四色蔬菜打成米粒大小代替白米飯，視覺如同彩虹般繽紛，營養又美味。「嘉年華雞肉沙拉」拌入新鮮綜合生菜及多種起司，淋上萊姆香菜醬、墨西哥辣味美乃滋，最後鋪上辣味雞肉絲和玉米脆餅條，口感爽口、層次豐富；「雙層起司雞肉酥餅」是道地的墨西哥風味主餐，麵粉餅中夾入炭烤雞肉與起司炒蛋雙層餡料，搭配微辣滋味，相當開胃。

結合特色的「蔬菜米」與多國料理手法，讓「吃夏趣」夏季料理既輕盈又開胃。（圖片提供／TGI FRIDAYS）

以提供新鮮釀造啤酒以及頂級手工佳餚的餐廳品牌，本季以超級食物為主軸，推出「超級食物夏季風味菜單」。「番茄羅勒起司嫩雞」使用番茄、紅椒等超級食物入菜，以新鮮胡蘿蔔、黃綠櫛瓜條搭配大蒜一同拌炒當基底，接著將雞胸肉鋪上義式番茄羅勒醬和新鮮馬芝瑞拉起司一同烘烤，佐以巴薩米克醋膏、撒上羅勒絲，蔬菜條拌炒後滿滿鮮甜爽脆，再搭配酸甜且富含起司香氣的軟嫩雞肉，嘗來清爽無負擔。季節佐餐的啤酒為起源於德國科隆地區的「夏季派對愛爾（Sommerbrau）」，是經過過濾的愛爾型啤酒，呈現透明的金黃色酒體，其清爽的口感混合大麥及小麥的香味，以及來自於特殊酵母產生的淡淡果香，非常適合炎熱的夏天飲用。

＊ 飲酒過量．有礙健康！

「超級食物夏季風味菜單」在視覺與口味上帶給消費者全新感受。（圖片提供／GB鮮釀餐廳）

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(中時新聞網)