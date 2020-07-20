宏達電(2498)宣布，由經濟部工業局及高雄市政府經發局主導，聯手資策會和HTC於高雄市推廣藝術暨教育活動，特別邀請展出法國羅浮宮與HTC VIVE Arts合作的《蒙娜麗莎：越界視野》，展覽時間至9月30日，為期約2個半月的展覽期提供民眾免費觀賞。

經濟部工業局及高雄市政府經發局規劃安排於高雄展出法國羅浮宮「紀念達文西逝世500週年特展」的《蒙娜麗莎：越界視野》VR體驗，無法親臨羅浮宮的民眾及學生，可來高雄在虛擬空間中細細地欣賞《蒙娜麗莎》畫作以及羅浮宮中其他達文西藝術作品。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，VR虛擬實境技術與藝術結合，除了能讓作品得以數位永久保存外，也提供人們另一個探索教育的方法，透過VR虛擬實境的建立，讓人能走入畫中，零距離地沉浸、欣賞畫家筆觸的層層色彩，能更多角度及更真實感受創作者所想帶給觀賞者的感覺，還能讓人瞬間飛往世界各地博物館，幫助時間、資源有限的人也能欣賞藝術品。台灣是除法國以外第一個國家展出《蒙娜麗莎－越界視野》，現在不用出國就能造訪羅浮宮，這是一場深具藝術及教育意涵的活動。

《蒙娜麗莎》每日吸引超過兩萬人次觀賞，由於這幅歷時近五百多年的畫作十分地脆弱，因此於展覽期間並不會離開位於德農館（Denon Wing）的玻璃展櫃之中，透過虛擬實境創新技術與畫作結合，重新詮釋並賦予畫作新樣貌，博物館的策展團隊完整呈現此幅舉世聞名的畫作於回顧展中，觀眾將進入一個前所未見的虛擬藝術空間，近距離觀賞《蒙娜麗莎》並理解此畫作背後的故事以及藝術家的創作過程。

(時報資訊)